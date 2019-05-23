Köpeklerin saldırısına uğrayan 3 çocuk yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, parkta oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 3 çocuk yaralandı
Olay, gece saatlerinde Devrim Mahallesi’nde meydana geldi. Nevruz Bulvarı’ndaki parkta oynayan çocuklar, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin ısırdığı 3 çocuk yaralandı.
VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU
Olayı gören vatandaşlar, parka koşarak köpekleri kovalayıp çocukları kurtardı. Yaralanan çocuklar, vatandaşlar tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Çocuklar acil serviste tedaviye alındı.
DHA