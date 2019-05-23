Köpeklerin saldırısına uğrayan 3 çocuk yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, parkta oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 3 çocuk yaralandı

23 Mayıs 2019, Perşembe 01:35
A A
Köpeklerin saldırısına uğrayan 3 çocuk yaralandı

Olay, gece saatlerinde Devrim Mahallesi’nde meydana geldi. Nevruz Bulvarı’ndaki parkta oynayan çocuklar, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin ısırdığı 3 çocuk yaralandı.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Olayı gören vatandaşlar, parka koşarak köpekleri kovalayıp çocukları kurtardı. Yaralanan çocuklar, vatandaşlar tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Çocuklar acil serviste tedaviye alındı.

DHA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...