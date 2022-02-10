Köpeklerin saldırısına uğrayan Ahmet ağır yaralandı!
Mardin Nusaybin'de oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Dal ağır yaralandı.
10 Şubat 2022, Perşembe 11:55 Son Güncelleme:
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Girmeli Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Dal, sokakta oyun oynarken, köpeklerin saldırısına uğradı. Mahallelinin müdahalesiyle köpekler, çocuktan uzaklaştırıldı. Yüzünden, kollarından ve başından yaralanan Dal, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ahmet Dal, buradan Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
DHA
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