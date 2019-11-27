Köpeklerin yaşını hesaplamak için yeni formül geliştirildi

ABD'deki California Üniversitesi'nde yapılan araştırmada insanların biyolojik saati, Labrador retriever cinsi köpeklerinkiyle kıyaslandı. Çalışma sonunda köpekler ve insanların yaşlanma süreçlerindeki benzerlik dikkate alınarak yeni bir formül geliştirildi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yeni formül sadece 1 yaşın üzerindeki köpekler için geçerli. Köpeğinizin yaşını hesaplayabilmeniz için "ln" fonksiyonu olan bir bilimsel hesap makinesi kullanmanız gerekiyor.

Köpeğin yaşı nasıl bulunur?

Köpeklerin yaşının hesaplanması için bulunan yeni formül şöyle;

16 x ln (köpeğin yaşı) + 31

Bu formülle 2 yaşındaki bir köpeğin insan yaşı 42,1, 5 yaşındaki bir köpeğin insan yaşı 56,8 ve 10 yaşındaki bir köpeğin insan yaşı da 67,8 çıkıyor.