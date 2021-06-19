Türkiye Kopenhag'daki gururumuz

Kopenhag'daki gururumuz

Türkiye

Kopenhag'daki gururumuz

Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunu Şef Ece Alaybeyoğlu, dünyaca ünlü restoranlarda çalışmış. Bunların arasında 2 Michelin yıldızlı Noma Kopenhag ve yine 2 yıldızlı The Ledbury London var. 2019’dan beri de Kopenhag’daki 2 Michelin yıldızlı Alchemist’te araştırma ve geliştirme şefi olarak görev yapıyor. Ece Şef’e 4 soru sordum. Uğur Alkapar / ugur.alkapar@posta.com.tr

19 Haziran 2021, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Size ilham veren şefler?

Şu an Londra’daki 3 Michelin yıldızlı Core’un Şefi Clare Smyth ve The Ledbury’nin Şefi Brett Graham.

Mutfağınızın vazgeçilmezleri?

Bu aralar vişne şarabı tortusunun verdiği, biraz ekşi biraz fermente olmuş meyve tadını seviyorum. Ek olarak, siyahlaştırılmış elma ya da ayva zevk alarak kullandığım ürünlerden.

Reçete ve menü oluştururken önceliğiniz?

Yaratıcılığın ve tasarımın en büyük farklılığım olduğuna inanıyorum. Bir konu ya da ürün üzerinde test yapmaya başlamadan önce detaylı bir araştırma yapıp olabildiğince bilgi sahibi olmak insana farklı bir bakış açısı veriyor. Onun dışında sürdürülebilirlik konusunun tabaklarımda etkisi hayli fazladır.

Mutfakta nasılsınız?

Disiplinli ve azimliyim. Biraz bana yelken yapmayı hatırlatıyor. Fine-dining dediğimizde yaptığınız her işin mükemmel olması gerekiyor.

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