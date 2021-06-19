Size ilham veren şefler?

Şu an Londra’daki 3 Michelin yıldızlı Core’un Şefi Clare Smyth ve The Ledbury’nin Şefi Brett Graham.

Mutfağınızın vazgeçilmezleri?

Bu aralar vişne şarabı tortusunun verdiği, biraz ekşi biraz fermente olmuş meyve tadını seviyorum. Ek olarak, siyahlaştırılmış elma ya da ayva zevk alarak kullandığım ürünlerden.

Reçete ve menü oluştururken önceliğiniz?

Yaratıcılığın ve tasarımın en büyük farklılığım olduğuna inanıyorum. Bir konu ya da ürün üzerinde test yapmaya başlamadan önce detaylı bir araştırma yapıp olabildiğince bilgi sahibi olmak insana farklı bir bakış açısı veriyor. Onun dışında sürdürülebilirlik konusunun tabaklarımda etkisi hayli fazladır.

Mutfakta nasılsınız?

Disiplinli ve azimliyim. Biraz bana yelken yapmayı hatırlatıyor. Fine-dining dediğimizde yaptığınız her işin mükemmel olması gerekiyor.