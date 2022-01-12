Köpoğlu nasıl yapılır? Köpoğlu tarifi, malzemeler ve püf noktası

"Patlıcanla yapılan mezelerin lezzeti çok başka oluyor" diyorsanız köpoğlu tarifi tam size göre bir lezzet. Peki, köpoğlu nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yediren köpoğlu tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...

KÖPOĞLU TARİFİ

Köpoğlu malzemeler

2 orta boy patlıcan

1-2 sivri biber veya köy biberi

2 su bardağı süzme yoğurt

2 domates

1-2 diş sarımsak

Karabiber

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

KÖPOĞLU YAPILIŞI

Patlıcanları ve biberleri közleyin.

Soğuduktan sonra temizleyin. Biberleri ince, patlıcanları küp şekilde doğrayın.

Zeytinyağını bir tavada ısıtın.

Kabuklarını soyup, küp doğradığınız domatesleri ve ezdiğiniz sarımsağı ilave edin.

Tuz ile tatlandırıp birkaç dakika soteleyin.

Doğradığınız közlenmiş patlıcan ve biberleri ilave edin. 2-3 dakika kadar daha pişirip ocaktan alın, bir servis tabağına aktarın.

Üzeri için; süzme yoğurdu iyice çırpın ve soğuyan sebzelerin üzerinde gezdirin.



