Köprü affı tamam!
Köprü cezalarında flaş gelişme... 310 milyon liralık cezadan vazgeçilecek, ödenen 3.9 milyon lira ise yasa çıktıktan sonra 3 ay içinde başvuru yapılınca iade edilecek.
Dingil mesafesi (aks) 3.20 metrenin üzerinde olan minibüs, otomobil, kamyonet, otobüs, panelvan araçlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçtiği için ceza yiyen vatandaşları sevindiren haber dün akşam geldi.
Köprüden 1 Ocak 2019 itibarıyla kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini öngören torba teklif dün, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.