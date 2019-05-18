Köprü cezalarına af

Bilmeden geçiş yaptığı için araç sahiplerine binlerce lira ceza gelince bir düzenleme yapılmış ve geçmesi yasak olmasına rağmen 2 Kasım 2016-31 Aralık 2018 döneminde bu iki köprüden geçenlere af getirilmişti. Cezalar silindiği gibi ödeyenlere de parası iade edilmişti. Ancak Ocak 2019 itibarıyla yine benzer sorunlar yaşanmaya başladı. Özellikle hafif ticari araç (doblo gibi) sürücüleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden yasak geçişlerle ilgili cezalardan dolayı mağdur olmuş ve seslerini duyurmak için eylem yapmışlardı. Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da mağduriyetin giderileceğini söylemişti.

MECLİS’E SUNULDU

Beklenen adım geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş dün, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden hatalı geçişlerin cezalarının affını da öngören teklifi TBMM Başkanlığı’na sunduk” dedi. Muş ayrıca, hurda araçlarda verilen ÖTV indirimi desteğinin 10 bin liradan 15 bin liraya yükseltileceğini açıkladı.