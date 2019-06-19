Köprü cezasını ödeyenler dikkat! Son gün 2 Eylül

Ancak 12 Haziran’da çıkarılan torba yasayla köprüden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçildi. Ayrıca şu ana kadar ödenen cezaların da iade edilmesine karar verildi. Dün bu sürecin işleyişiyle ilgili ‘Tahsilat Genel Tebliği’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

310 MİLYON SİLİNECEK

Tebliğe göre; 1 Ocak-12 Haziran 2019 döneminde geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçenlere para cezası verilmeyecek, verilenler tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatı yapılmayacak. Tahsil edilen para cezaları iade edilecek. Cezaların iadesi için 2 Eylül’e kadar en yakın vergi dairesine başvuru yapılması gerekiyor. İadeler ise 30 Eylül’e kadar gerçekleştirilecek. Böylece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kaçak geçiş yapan 275 bin araç sahibinin 310 milyon liralık borcu silinecek.