Köprü geçiş cezalarıyla ilgili flaş gelişme

Köprü geçiş cezalarına af getiren yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Yasa teklifinde 10 madde yer aldı.

Yeni tasarıya göre, trafik para cezaları 2019'da yeniden değerlendirme oranında arttırılmaksızın uygulanacak.

Köprü geçiş cezaları varsa itiraz ve davalardan vazgeçilmesi şartıyla affedilecek.

Cezaları tahsil edilenlere 28 Şubat 2019 tarihine kadar başvurmaları halinde 31 Mart 2019 tarihine kadar paraları iade edilecek.

Vergi alacaklarını yeniden yapılandıran ancak ödeme yapmadığı için bu hakkını kaybedenlere de yeniden bir imkan tanınacak.

BİNALİ YILDIRIM AÇIKLAMA YAPMIŞTI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, cezalı köprü geçişlerine ilişkin, "6001 sayılı Kara yolları Kanunu'na geçici bir madde koyarak bu işi kökten çözeceğiz. Bu yapacağımız düzenlemeyle; bu cezaların yazıldığı günden, bu düzenlemenin Meclis'ten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi, birinci iş bu" ifadelerini kullanmıştı.



