Köprü ve otoyola yıl sonuna kadar zam yok

Köprü ve otoyola yıl sonuna kadar zam yok Araç sahiplerine güzel haber... 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerindeki geçiş ücreti 2019 yılı sonuna kadar değişmeyecek.