Köprü ve otoyollar para bastı

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul 15 Temmuz Şehitler ve FSM Köprüsü ile otoyollardan sağlanan toplam gelir 2019 yılının ilk ayında 154,3 milyon TL oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden Ocak ayında toplam 34 milyon 538 bin 235 TL, paralı otoyollardan ise 119 milyon 784 bin 969 TL gelir sağlandı. Böylece toplam gelir 154 milyon 323 bin 204 TL'ye ulaştı.

Aynı ayda 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden çift yönlü olarak geçiş yapan araç sayısı 9 milyon 963 bin 970 olurken, aynı sürede otoyollardan ise 24 milyon 656 bin 474 adet araç geçiş yaptı.

Böylece İstanbul köprüleri ve otoyollardan geçiş yapan araç sayısı 34 milyon 620 bin 444 oldu.