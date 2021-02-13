Köprücük kemiğine ait ağrıların hem kemik kaynaklı hem de eklemlere ait hastalıklardan dolayı ortaya çıkabildiğini söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya, köprücük kemiği ağrısının neden olduğunu, nasıl tedavi edildiğini ve hangi doktora başvurulması gerektiğini anlattı.

Köprücük kemiği, kürek kemiği ile ortadaki sternum yani iman kemiği ortasında birbirini birleştiren bir kemiktir. Her iki tarafta da eklemi vardır dolayısıyla bu kemiğe ait ağrılar hem kemik kaynaklı hem de bu komşu eklemlere ait hastalıklarda da olarak ortaya çıkabilir. Köprücük kemiği kırığından ya da çatlağından ağrı olabilir. Zorlanmasından dolayı ağrı oluşabilir. İyi huylu ve kötü huylu tümörler görülebilir. Çok nadiren boyun fıtığı veya kasların yırtığında da köprücük kemiğinde ağrı ortaya çıkabilir.

İlk başvurulacak hekim ortopedi ve travmatoloji hekimidir. Ameliyatsız ve ameliyatlı olarak ağrının sebebine göre tedavi yöntemleri uygulanabilir. Bunları duruma göre ve hasta bazında değerlendirmek gerekir.





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