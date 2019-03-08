Köprüde can pazarı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Şanlıurfa istikametine giden Mehmet N. yönetimindeki yem yüklü TIR'ın Nizip ilçe çıkışında tekeri patladı. Kontrolden çıkan TIR, köprüdeki korkuluklara takılarak köprüden aşağı sarktı. TIR'ın bazı parçaları köprüden düşerken, köprüde asılı kalan TIR'da ise yangın çıktı.

ŞOFÖRÜN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Savaş alanını andıran görüntülerin ortaya çıktığı kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin arasında kalan sürücü itfaiye ekipleri tarafından askıda kalan TIR'ın içerisinden çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelen sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şoförün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği köprüde ve parçaların düştüğü köprünün altındaki yolda ise savaş alanını andıran görüntüler oluştu. Yanan lastik ve yem çuvalları ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. TIR saatler süren çalışmanın ardından kaldırılırken, trafiğe kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

GAZİANTEP (İHA)