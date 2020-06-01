Adana'da 13 metre yüksekliğindeki Taşköprü'den kayalık zemine düşen genç bir kadın ağır yaralandı. Kadını görmesek isteyen vatandaşlar sosyal mesafeyi unutarak ve maskesiz bir şekilde köprü üzerinde toplandı.Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde, sabah saatlerinde tarihi Taşköprü'ye gelen Yeter Dikmen isimli bir kadın 13 metre yüksekliğindeki köprüden aşağı düştü.

Seyhan Nehri'nde su olmadığı için genç kadın kayalık zemine düştüğü için ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen polis, sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genç kadına ilk müdahaleyi yapmaya başladı.

Düşen kadını görmek için kuyruk oluşturdular

Bu arada köprüden geçen vatandaşlar düşen kadını görmek için uzun kuyruk oluşturdu. Vatandaşların hiçbirinde maske olmadığı görülürken, kadını görmek için sosyal mesafe kuralını da unuttular. Genç kadın ilk müdahalenin ardından sedye ile ambulansa taşındı. Hastaneye kaldırılan genç kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İlgili Haberler Yasaklar kalktı! İşte bugünden itibaren hayatımızda yaşanacak değişiklikler







