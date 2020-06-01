Türkiye Köprüden düşen kadını görmek isteyen meraklı vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

Köprüden düşen kadını görmek isteyen meraklı vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

Türkiye

Köprüden düşen kadını görmek isteyen meraklı vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

Adana'da vatandaşların merakı corona virüs endişesini unutturdu. Köprüden düşen kadını görmek isteyen meraklı vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu. Kamerasını kapan maskesiz vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

01 Haziran 2020, Pazartesi 11:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Adana'da 13 metre yüksekliğindeki Taşköprü'den kayalık zemine düşen genç bir kadın ağır yaralandı. Kadını görmesek isteyen vatandaşlar sosyal mesafeyi unutarak ve maskesiz bir şekilde köprü üzerinde toplandı.Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde, sabah saatlerinde tarihi Taşköprü'ye gelen Yeter Dikmen isimli bir kadın 13 metre yüksekliğindeki köprüden aşağı düştü.

Seyhan Nehri'nde su olmadığı için genç kadın kayalık zemine düştüğü için ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen polis, sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genç kadına ilk müdahaleyi yapmaya başladı.

Düşen kadını görmek için kuyruk oluşturdular

Bu arada köprüden geçen vatandaşlar düşen kadını görmek için uzun kuyruk oluşturdu. Vatandaşların hiçbirinde maske olmadığı görülürken, kadını görmek için sosyal mesafe kuralını da unuttular. Genç kadın ilk müdahalenin ardından sedye ile ambulansa taşındı. Hastaneye kaldırılan genç kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İlgili Haberler
Yasaklar kalktı! İşte bugünden itibaren hayatımızda yaşanacak değişiklikler



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Destek gelirse sektör çok hızlı toparlanır
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Fatih modern bir hükümdar, Osmanlı modern bir imparatorluktu
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 9 ilde hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, Antalya hava durumu