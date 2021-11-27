Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D-100 karayolunun İstanbul istikametinde meydana gelen olayda 22 yaşındaki M.Ü., Adnan Menderes üst geçidinden yola atlayınca sürücüler genci ezmemek için ani frenle durmaya çalıştı.









Bu esnada İstanbul istikametine gitmekte A.C. yönetimindeki 41 DV 150 plakalı Mercedes marka TIR, önünde Duran T. K. idaresindeki demir yüklü 41 HT 050 plakalı Scanıa marka TIR'a arkadan çarptı.

A.C. TIR'da sıkışırken, durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından TIR sürücüsü A. C.'yi sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı TIR sürücüsü hastaneye kaldırılırken köprüden düşen ve üstünden araç geçen M.Ü. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.