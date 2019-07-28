Koray Avcı: Geldiğim yeri unutmadım

5 bin kişinin izlediği konsere seyircilerin arasında başlayan şarkıcı ''Geldiğim yeri hiç unutmadım'' diyerek sevenlerine seslendi.

Koray Avcı sevilen şarkılarının yanı sıra Neşet Ertaş, Cem Karaca, Barış Manço, Müslüm Gürses ve Mahzuni Şerif gibi Türk müziğinin efsane isimlerinin eserlerini de söyledi.

Avcı'yı konserde annesi ve babası da ön sıradan izledi. Avcı, ailesi ile olan anısını anlattığı zaman babası gözyaşları içinde dinledi.