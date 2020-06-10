Koray Avcı konserlere devam ediyor

Normalleşme sürecinin uzaması ve performans mekanlarının açılmasının biraz daha zaman alacağının konuşulması üzerine; Evinden yaptığı yayınları sahneye taşıdı. Büyük, boş bir mekana sahne, ses, ışık ve 5 kameralı reji sistemi kurduran sanatçı, YouTube yayını gerçekleştirdi.

Konser başladıktan yaklaşık 15 dakika sonra da #aşkile hasghtagi ile Twitter'da TT olan sanatçı "bizi nasıl seyrediyorsunuz merak ediyorum, hadi fotoğraf yollayın" dedi. Twitterda hayranlarından gelen yüzlerce fotoğrafla da keyiflenen sanatçı, "umarım bu mesafeli günler son bulur da, yine hep birlikte şarkılar söyleriz" dedi.

Sahneyi, seyircilerini ve ekip arkadaşlarını çok özlediğini söyleyen sanatçı, her konserinde olduğu gibi yine 90 dakikanın üzerine çıktı. Her hafta Cumartesi günü aynı şekilde konserlerine devam etmek istediğini söyleyen sanatçı “Siz evde kalın, moral ve motivasyon için biz evlerinize konuk olacağız” dedi.