Koray Avcı konserlere devam ediyor
Koray Avcı, Pandemi günlerinde de izleyicisinden kopamadı. İçinde bulunduğumuz süreçte, ilk günden bu yana sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınlarla sevenlerinin karşısında olan Koray Avcı, bu kez canlı konser için sahne kurdurdu. Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan konser performansı ile izleyenleri mest etti.
10 Haziran 2020, Çarşamba 13:28 Son Güncelleme:
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Normalleşme sürecinin uzaması ve performans mekanlarının açılmasının biraz daha zaman alacağının konuşulması üzerine; Evinden yaptığı yayınları sahneye taşıdı. Büyük, boş bir mekana sahne, ses, ışık ve 5 kameralı reji sistemi kurduran sanatçı, YouTube yayını gerçekleştirdi.
Konser başladıktan yaklaşık 15 dakika sonra da #aşkile hasghtagi ile Twitter'da TT olan sanatçı "bizi nasıl seyrediyorsunuz merak ediyorum, hadi fotoğraf yollayın" dedi. Twitterda hayranlarından gelen yüzlerce fotoğrafla da keyiflenen sanatçı, "umarım bu mesafeli günler son bulur da, yine hep birlikte şarkılar söyleriz" dedi.
Sahneyi, seyircilerini ve ekip arkadaşlarını çok özlediğini söyleyen sanatçı, her konserinde olduğu gibi yine 90 dakikanın üzerine çıktı. Her hafta Cumartesi günü aynı şekilde konserlerine devam etmek istediğini söyleyen sanatçı “Siz evde kalın, moral ve motivasyon için biz evlerinize konuk olacağız” dedi.