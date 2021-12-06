Koray Avcı sahne performansıyla beğeni kazandı
Koray Avcı önceki gün Batman’da sevenleriyle buluştu. 2 buçuk saat sahnede kalan Koray Avcı performansıyla ayakta alkışlandı.
06 Aralık 2021, Pazartesi 14:48 Son Güncelleme:
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Batman Belediyesi'nin halk konserleri serisinin kapanışını yapan Koray Avcı, soğuk havaya rağmen kendisini izlemeye gelen 30 bin müzikseverlere yaklaşık 2.5 saat aralıksız şarkı söyledi. "Siz buradaysanız, biz de gitmiyoruz" diyen Avcı, poptan türküye ve kendi hitlerinden oluşan geniş repertuarı ile müzikseverlere erken yeni yıl eğlencesi yaşattı.