Koray Avcı sahne performansıyla beğeni kazandı

Batman Belediyesi'nin halk konserleri serisinin kapanışını yapan Koray Avcı, soğuk havaya rağmen kendisini izlemeye gelen 30 bin müzikseverlere yaklaşık 2.5 saat aralıksız şarkı söyledi. "Siz buradaysanız, biz de gitmiyoruz" diyen Avcı, poptan türküye ve kendi hitlerinden oluşan geniş repertuarı ile müzikseverlere erken yeni yıl eğlencesi yaşattı.