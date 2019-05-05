Koray Avcı: Sana burada ekmek yedirmem!
Şarkıcı Koray Avcı, eğlenmek için gittiği mekana aracını almayan valeye ''Sen benim kim olduğumu biliyor musun! Sana burada ekmek yedirmem'' diye bağırıp küfürler yağdırdı. Vale, soluğu savcılıkta aldı
Şarkıcı Koray Avcı, 3 Eylül günü Taksim'deki bir otelde bulunan gece kulübüne gitti. Aracıyla içeriye girmek isteyince, vale otelin talimatıyla içeriye araç alınamadığını söyledi. Duruma sinirlenen Avcı, önce "Genel müdürünü çağır bana" diye ters bir çıkış yaptı, ardından ağzını bozdu.
KAMERA KAYITLARI VAR
Koray Avcı, valeye "Sen benim kim olduğumu biliyor musun! Sana burada ekmek yedirmem. Seni de bebeklerini de..." diye küfür yağdırdı.
Güvenlik amiri araya girdi ancak Avcı yatışmadı. Vale, olay sonrası güvenlik kamera kayıtlarını da alıp şarkıcıdan şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma başlattı.
(Sabah)