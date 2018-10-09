Koray Avcı yeni klibi ile beyaz perdeye göz kırptı

Koray Avcı, söz ve müziği usta sanatçı Arif Sağ, düzenlemesi Alper Atakan'a ait olan 'Ben Ne Biçim Serseriyim' şarkısını İmre Aydoğdu yönetmenliğinde Bodrum'da kliplendirdi.

Eğlenceli bir atmosferde gerçekleşen klip çekimlerinde enerjisiyle olduğu kadar oyunculuktaki başarısıyla da dikkatleri üzerine çeken Koray Avcı, performansı ile televizyon ve beyaz perdeye göz kırptı.

KORAY AVCI YOLLARIN TOZUNU ATTIRDI

Mahallenin bitirim delikanlısı rolüne hayat veren ve lüks içinde yaşarken geçmişteki değerlerinden taviz vermeyen bir karakteri canlandırıran şarkıcı, klipte bordo Doğan otomobili ile yolların tozunu attırdı.

Rol gereği giydiği ayakkabısının topuklarını ezen Koray Avcı, 24 saati aşan çekimler sonrasında klipte kullandığı Doğan Slx marka araçla mini bir Bodrum turu da yaptı.



