“En iyi erkek sanatçı” ve “K.K.T.C. radyocuları jüri özel ödülü”ne layık görülen şarkıcı, tören öncesinde soruları yanıtladı.

'TÜRKAN ŞORAY'I KISKANDIRACAK SAÇLARIMA VEDA EDEBİLİRİM'

Bir süre daha albümündeki şarkılara klip çekmeye devam edeceğini söyleyen Koray Avcı, yeni albümü için imajını değiştireceğini söyledi. “Şu Türkan Şoray’ı kıskandıracak saçlarıma bile veda edebilirim” diyen şarkıcı, saçlarını göstererek poz verdi.