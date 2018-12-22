Koray Avcı'dan Türkan Şoray’a gönderme

Koray Avcı, K.K.T.C. Türkiye Yılın En İyileri Ödül Töreni’nde iki ayrı dalda ödül aldı

22 Aralık 2018, Cumartesi 08:50
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Koray Avcı'dan Türkan Şoray’a gönderme

 “En iyi erkek sanatçı” ve “K.K.T.C. radyocuları jüri özel ödülü”ne layık görülen şarkıcı, tören öncesinde soruları yanıtladı.

'TÜRKAN ŞORAY'I KISKANDIRACAK SAÇLARIMA VEDA EDEBİLİRİM'

Bir süre daha albümündeki şarkılara klip çekmeye devam edeceğini söyleyen Koray Avcı, yeni albümü için imajını değiştireceğini söyledi. “Şu Türkan Şoray’ı kıskandıracak saçlarıma bile veda edebilirim” diyen şarkıcı, saçlarını göstererek poz verdi.

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