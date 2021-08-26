Magazin Koray Avcı'dan unutulmayacak sahne performansı

Koray Avcı'dan unutulmayacak sahne performansı

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Koray Avcı'dan unutulmayacak sahne performansı

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’ne önceki akşam Koray Avcı damga vurdu.

26 Ağustos 2021, Perşembe 14:52 Son Güncelleme:
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‘Bize boğazın kenarında şarkı söyleme imkanı verdikleri için Poll Production’a ve Polat Yağcı’ya teşekkür ediyorum. Ve en büyük teşekkürü sizlere ediyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz.’ diyerek konsere başlayan Koray Avcı, ‘Sarhoş Gibiyim’ şarkısını seslendirdi.

KORAY AVCI SAHNESİNDE EFSANELERİ AĞIRLADI!

Türk Müziğinin unutulmaz eserlerine repertuvarında yer veren Avcı, söylediği şarkılarla Kuruçeşme’de muhteşem bir müzik şölenine imza attı. ‘Bu akşam özel misafirlerimiz var. Ve sahnede

Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Zeki Müren, Barış Manço, Cem Karaca, Kazım Koyuncu, Kayahan, Mahzuni Şerif, Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal’ diyerek Türk müziğinin efsane isimlerini şarkılarıyla sahnesinde andı.

‘BÖYLE BÜYÜK SAHNELER BENİ HEYECANLANDIRIYOR’!

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koray Avcı; Heyecanlıyım, ilk kez burada sahneye çıkacağım. Burada daha önce çok konser olmuş ama bize kısmet olmamıştı. 6’ncı yılımızda ilk sahnemiz. Umarım çok güzel olur ve bir daha sahne alırız. Kuruçeşme Açıkhava’ya geldiğimde instagram için bir video çektim. Ve şöyle söyledim; deniz kenarında şarkı söyleyeceğim. O kadar inanamıyorum ki boğazın kenarında, köprünün altında şarkı söylüyorum. Her çıktığım sahnede heyecanlıyım ama böyle büyük sahneler beni daha çok heyecanlandırıyor.’ diye konuştu.

MAHZUNİ İLE DÜET!

Avcı, konserin sonuna doğru Aşık Mahzuni’nin torunu Yiğit Mahzuni’yi sahnesine aldı. İkili birlikte ‘Dokunma Keyfine, Mevlam İki Göz Vermiş ve Zalım’ şarkısını seslendirdi. Yiğit Mahzuni’nin sazı ve yorumuyla eşlik ettiği şarkılar, Koray Avcı’nın düeti ile zirveye ulaştı. Avcı ve Mahzuni’nin performansı Kuruçeşme’yi dolduran müzikseverleri mest etti. Seyircinin yoğun ilgi gösterdiği konser, alkışlar eşliğinde sona erdi.

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