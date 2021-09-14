Koray Avcı'nın acı günü! Babası hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Koray Avcı, babası Veysel Medet Avcı'nın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.
14 Eylül 2021, Salı 02:34 Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Kora Avcı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla babasının vefat haberini duyurdu.
Avcı paylaşımında, "Babamız Veysel Medet Avcı'yı kaybettik. Cenazesi, yarın (14 Eylül Salı) Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir. Covid-19 sebebiyle cenazeye katılım sınırlı olacaktır. Başsağlığı dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Çiçek gönderilmesini LÖSEV'e bağış yapılmasını rica ederiz." notunu düştü.
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