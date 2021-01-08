Kordon kanı koronavirüsü tedavi ediyor

Çalışmanın yazarı Profesör Camillo Ricordi, ölümcül corona virüs için ucuz ve etkili bir tedavinin anahtarını ellerinde tuttuklarını söyledi. Ricordi, "Kök hücre tedavisi normal bağışıklık tepkisini geri yüklemek ve yaşamı tehdit eden komplikasyonları tersine çevirmek için akciğerdeki akıllı bir bomba teknolojisi gibi” ifadelerini kullandı.

Stem Cells Translational Medicine dergisinde yayınlanan çalışmada Jackson Memorial Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören 24 ağır Covid-19 hastasına kök hücre tedavisi uygulandı. Tedavi grubundaki her denek için toplam 200 milyon kök hücre kullanıldı.

Yüzde 91'i hayatta kaldı

Hastaların hepsi corona virüse yakalandıktan sonra, şiddetli akut solunum sıkıntısı sendromu geliştirdiler. Her birine bir plasebo veya kök hücreden iki gün arayla iki enjeksiyon verildi. Bir ay sonra ise hayatta kalanların oranının kök hücrelerle tedavi edilen grupta yüzde 91 iken, plasebo verilenlerde ise yüzde 42 olduğu görüldü. Kök hücre tedavisine rağmen ölen tek kişinin ise 85 yaşın üzerinde olduğu belirtildi.

Bununla birlikte, ekip kök hücre tedavisi görenlerde iyileşme süresinin daha hızlı olduğunu buldu. Buna göre, tedavi edilenlerin yarısından fazlası son dozun ardından iki hafta içinde taburcu olurken, yüzde 80'den fazlasının bir ay sonra tamamen semptomsuz olduğu ifade edildi.

Stokin fırtınasını engelledi

Çalışmanın başyazarı Giacomo Lanzoni ise, “Sonuçlarımız kök hücre tedavisinin güçlü anti-enflamatuar, immünomodülatör etkilerini doğruladı ve hücrelerin şiddetli Covid-19 hastalarında ölüme neden olabilecek sitokin fırtınasını engelledi. İntravenöz (damar içi enjeksiyon) olarak verildiğinde, kök hücreler doğrudan akciğerlere ilerliyor, bu da akut solunum sıkıntısı sendromu olanların tedavisini hızlandırıyor” değerlendirmesinde bulundu.

FDA 1 hafta içinde onayladı

Diğer taraftan Ricordi, “Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) başvurduk ve önerdiğimiz randomize kontrollü çalışmamızı bir hafta içinde onayladılar. Şu anda, kök hücreleri henüz ciddi bir şekilde hastalanmamış ancak hastalığın ilerlemesini durdurup durdurmadıklarını görmek için ventilasyon gerektirme riski taşıyan hastalarda kullanmayı planlıyoruz” dedi.





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