Dünya Kore sınırında patlama

Kore sınırında patlama

Dünya

Kore sınırında patlama

Kuzey Kore sınırındaki kasabada irtibat bürosundan patlama meydana geldi.

16 Haziran 2020, Salı 10:20 Son Güncelleme:
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Kuzey Kore'nin sınırdaki Kaesong sanayi kentindeki patlamanın ardından gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi. Kuzey Kore lideri Kim'in, kasabadaki Koreler arası irtibat bürosunu patlattığı iddia edildi.

Yonhap haber ajansı, Kuzey Kore'nin sınır kasabası Kaesong'da bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Ajansa göre, endüstri bölgesindeki patlamanın ardından gökyüzüne siyah dumanlar yükseliyor.

Ajansa konuşan kaynaklar, Kuzey Kore'nin kasabadaki Koreler arası irtibat ofisini patlattığını aktardı.


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