Koreli kadınlar, cilt bakımları için uzun bir rutin uyguluyorlar. Ciltlerini nasıl yıkadıklarından nasıl bakım yaptıklarına kadar her ince ayrıntı için oldukça geniş bir zaman ayırıyorlar. Sizin böyle bakım yapacak zamanınız olmayabilir. Ama bu ürünlerden faydalanabilirsiniz.

- Altın Gibi Parlayan Ciltler: JiinJu Gold Foil kağıt maske; cilde sağladığı altın ışıltısıyla deneyenleri kırmızı halıda yürüyormuş gibi değerli ve özel hissettiriyor. İçeriğindeki gerçek altın, elma ve kiraz özleri sayesinde cilde mükemmel bir parlaklık ve bakım sağlıyor. Vegan kağıt maske cilde verdiği parlaklık sayesinde filtre ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

- Süper Nemli ve Bakımlı: Yüksek neme ihtiyaç duyan bir cilde sahip olanlar aradıkları tazeliği ve yenilenmeyi JiinJu Avocado kağıt maskede buluyor. Vegan maske içeriğindeki Alman papatyaları, sodyum hiyalüronat ve Uzakdoğu’nun bitkilerinden gotu kola cildi nemlendirmeye, beslemeye ve gözenekleri sıkıştırmaya yardımcı oluyor.

- Köpükten gelen güzellik: Uzakdoğu’nun favori besinlerinden olan soya fasulyesi ve oksijen köpükleri içerğine sahip JiinJu Bubble kağıt maske, cildin doğal ışığının ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Cilde uygulandığında köpük oluşturan kömür içerikli formülü sayesinde cildi pürüzsüzleştirerek aydınlatmaya yardımcı olan vegan Bubble kağıt maske, ise derinlemesine bir temizlik sunuyor.

- Şimdi eğlence zamanı: Vahşi doğanın sevimli canlılarından panda ile cilt bakımını eğlenceye dönüştüren Jiinju Panda kağıt maske, içeriğindeki canlandırıcı özler sayesinde cilde parlaklık ve canlılık kazandırıyor. Panda maske, içeriğindeki elma, papatya ve lavanta özleri sayesinde cildi sakinleştirerek cildin enerjisini geri kazanmasına yardımcı oluyor.

- Salatalık Özü İle Daha Genç ve Canlı Ciltler: Cilt bakımının en bilinen yardımcılarından biri olan salatalık şimdi maskede hayat buluyor! Jiinju Cucumber kağıt maske, cildi nemlendirerek daha taze görünmesini sağlıyor. Formülündeki Japon hanımeli ve Gingko bitkilerinin de yardımıyla susayan cildin yardımına koşan vegan Jiinju Cucumber kağıt maske, düzenli kullanım sonrasında genç ve canlı bir görünüm vadediyor.