Mutfakta en çok kullanılan el aletlerinden birisi bıçaktır. Bıçaklar kullanıldıkça körelmeye başlar ve ilk günkü keskinliğini yitirir. Bıçakalarınız köreldiyse ve eskisi gibi keskinleştirmenin yöntemlerini arıyorsanız "körelmiş bıçaklar nasıl keskinleştirilir, bıçak bileme yöntemleri" detaylar haberimizde.

Körelmiş bıçaklar nasıl keskinleştirilir? Bıçak bileme yöntemleri

En bilindik yöntem bıçak bileme yöntemidir. İki bıçağı keskin taraflarını birbirine sürterek anlık gözüm üretebilirsiniz. Fakat bu çözüm kalıcı olmaz.

Bileme yöntemi olarak bilinen bir farklı yol ise bileme taşı veya bileme çubuğuyla bıçakları bilemektir. Bu çözüm oldukça işe yarar.

Porselen tabakla bıçak bileme yöntemi de oldukça bilindik bir yöntemdir. Bu yöntem kalıcı olmasa da anlık olarak işinizi görebilir.

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