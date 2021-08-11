Güneydoğu Asya mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan Tayland usulü kırmızı köri soslu ördek tarifi evde yapabileceğiniz bir lezzet. Peki, Tayland usulü kırmızı köri soslu ördek nasıl yapılır? Tayland usulü kırmızı köri soslu ördek tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

TAYLAND USULÜ KIRMIZI KÖRİ SOSLU ÖRDEK TARİFİ

Tayland usulü kırmızı köri soslu ördek malzemeler

600 gram kuşbaşı ördek göğsü

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Sosu için:

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı soğuk süt

½ su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı köri

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Servisi için:

¼ demet maydanoz

Tayland usulü kırmızı köri soslu ördek yapılışı

2 yemek kaşığı sıvı yağı bir tavada kızdırın. Kuşbaşı doğranmış 600 gram ördek göğsünü aktarın. Renk alıp, suyunu çekene kadar orta ateşte kavurun.

Köri sosu hazırlamak için; ayrı bir tavada 2 yemek kaşığı tereyağını sos tenceresinde eritin. 1 yemek kaşığı unu da üzerine ekleyin ve kokusu çıkıp, renk alana kadar karıştırarak kavurun. Kavrulan una 2 su bardağı soğuk sütü ekleyin ve unun topaklanmaması için bir çırpıcı yardımıyla hızlıca karıştırın. Yarım su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı köri, 1 çay kaşığı tuz ve karabiberi katın. Sosu, kısık ateşte koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak 4- 5 dakika pişirin.

Hazırladığınız sosu, kavrulan ördeklere ekleyin ve harmanladıktan sonra pişirme işlemini 5 dakika kadar sürdürün. İncecik kıyılmış bir avuç maydanozu köri soslu ördeğe ilave ettikten sonra bekletmeden sıcak olarak servis edin.



