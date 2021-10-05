Köri sosu nasıl yapılır? Evde köri sosu tarifi, yapılışı, hazırlanışı
Patates, makarna veya et yemekleri gibi tariflerle lezzetlendirebileceğiniz köri sosu, son zamanların en popüler soslarından biri haline geldi. Peki, evde köri sosu nasıl yapılır? Köri sosu tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
05 Ekim 2021, Salı 17:17 Son Güncelleme:
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Soğan, sarımsak, kırmızıbiber, kişniş ve zeytinyağıyla yapılan köri sosu, genellikle tavuk yemeklerinin içinde, balık ve makarnada kullanılıyor. Peki, köri sosu nasıl yapılır? Köri sosu tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
KÖRİ SOSU TARİFİ
Köri sosu malzemeler
- 2 adet soğan
- 4 diş sarımsak
- 2 tane kırmızıbiber
- 1 demet kişniş
- Zeytinyağı
Sarımsak ve soğanları soyup, doğrayın. Ardından kırmızı biberleri ve kişnişi ince ince doğrayın. Doğradığınız malzemeleri harlı ateşte zeytinyağı ile 20 dakika kadar sürekli karıştırarak pişirin.
Tabağın zeminine 1 çay kaşığı kişniş, 2 çay kaşığı zerdeçal ve pişirdiğiniz sostan koyun. Üzerine dövülmüş badem ekleyerek servis edin.
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