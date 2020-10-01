Yemek Tavukların vazgeçilmezi: Köri sosu tarifi

Tavukların vazgeçilmezi: Köri sosu tarifi

Yemek

Tavukların vazgeçilmezi: Köri sosu tarifi

Bazı yemeklere yakışsa da özellikle tavukla olan uyumu hemen hemen herkes tarafından çok sevilir. Sevdiklerinize hazırlamak için köri sosu tarifi arıyor ya da köri sosu nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Köri sosu yapılışı için haberimize bir göz atın.

01 Ekim 2020, Perşembe 16:40 Son Güncelleme:
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Hem hızlıca hazırlayabileceğiniz hem de tavuklu yemeklere çok yakışan köri sosu birçok kişi tarafından sevilerek tüketilir. Sevdiklerinize hazırlamak için köri sosu tarifi arıyor ya da köri sosu nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Köri sosu yapılışı için haberimize bir göz atın.

Köri sosu tarifi

Köri sosu malzemeleri

  • 2 adet soğan
  • 4 diş sarımsak
  • 2 tane kırmızıbiber
  • 1 demet kişniş
  • Zeytinyağı

Köri sosu yapılışı

Sarımsak ve soğanları soyup, doğrayın. Ardından kırmızı biberleri ve kişnişi ince ince doğrayın. Doğradığınız malzemeleri harlı ateşte zeytinyağı ile 20 dakika kadar sürekli karıştırarak pişirin. Tabağın zeminine 1 çay kaşığı kişniş, 2 çay kaşığı zerdeçal ve pişirdiğiniz sostan koyun. Üzerine dövülmüş badem ekleyerek servis edin.

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