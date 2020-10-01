Tavukların vazgeçilmezi: Köri sosu tarifi

Hem hızlıca hazırlayabileceğiniz hem de tavuklu yemeklere çok yakışan köri sosu birçok kişi tarafından sevilerek tüketilir. Sevdiklerinize hazırlamak için köri sosu tarifi arıyor ya da köri sosu nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Köri sosu yapılışı için haberimize bir göz atın.

Köri sosu tarifi

Köri sosu malzemeleri

2 adet soğan

4 diş sarımsak

2 tane kırmızıbiber

1 demet kişniş

Zeytinyağı

Köri sosu yapılışı

Sarımsak ve soğanları soyup, doğrayın. Ardından kırmızı biberleri ve kişnişi ince ince doğrayın. Doğradığınız malzemeleri harlı ateşte zeytinyağı ile 20 dakika kadar sürekli karıştırarak pişirin. Tabağın zeminine 1 çay kaşığı kişniş, 2 çay kaşığı zerdeçal ve pişirdiğiniz sostan koyun. Üzerine dövülmüş badem ekleyerek servis edin.



