Körili makarna sosu tarifi: Körili makarna sosu nasıl yapılır?
Makarnayı sade yemekten sıkıldıysanız ve farklı alternatifler arıyorsanız körili makarna sosu tarifi tam size göre olacaktır. Makarna pratikliğiyle oldukça tercih edilen bir yemek. Makarnanıza lezzet katmak için körili makarna sosu tarifi arıyor yada körili makarna sosu nasıl yapılır merak ediyorsanız "körili makarna sosu tarifi, körili makarna sosu nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
01 Şubat 2020, Cumartesi 15:52 Son Güncelleme:
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Makarnayı daha lezzetli bir hale getirmek istiyorsanız körili makarna sosu tarifi tam size göre olacaktır. Eğer körili makarna sosu tarifi arıyor yada körili makarna sosu nasıl yapılır merak ediyorsanız "körili makarna sosu tarifi, körili makarna sosu nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
Körili makarna sosu tarifi
Körili makarna sosu malzemeleri
- Bir yemek kaşığı köri
- Bir paket krema
- Bir yemek kaşığı un
- Bir bardak makarna suyu
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz
Körili makarna sosu yapılışı
Sıvı yağı kızdırın ve içine unu ilave ederek kavurun. Unun kokusu çıkıp rengi hafif döndükten sonra kremayı yavaş yavaş ilave edin. Krema kıvam alana kadar pişirin. Makarna suyunun içine köriyi ekleyip karıştırın. Bu karışımı pişen kremanın içine ilave edin ve birkaç dakika pişirin. Son olarak tuzu da ekleyin. Köri sosunuz hazır. Haşlanmış makarna ile sosu karıştırın.