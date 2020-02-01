Makarnayı daha lezzetli bir hale getirmek istiyorsanız körili makarna sosu tarifi tam size göre olacaktır. Eğer körili makarna sosu tarifi arıyor yada körili makarna sosu nasıl yapılır merak ediyorsanız "körili makarna sosu tarifi, körili makarna sosu nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Körili makarna sosu tarifi

Körili makarna sosu malzemeleri

- Bir yemek kaşığı köri

- Bir paket krema

- Bir yemek kaşığı un

- Bir bardak makarna suyu

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- Tuz

Körili makarna sosu yapılışı

Sıvı yağı kızdırın ve içine unu ilave ederek kavurun. Unun kokusu çıkıp rengi hafif döndükten sonra kremayı yavaş yavaş ilave edin. Krema kıvam alana kadar pişirin. Makarna suyunun içine köriyi ekleyip karıştırın. Bu karışımı pişen kremanın içine ilave edin ve birkaç dakika pişirin. Son olarak tuzu da ekleyin. Köri sosunuz hazır. Haşlanmış makarna ile sosu karıştırın.