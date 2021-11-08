Korkacak bir şey yok mu?

KORKUDAN KORKMALI MI?

Hâlbuki korku da diğer pek çok duygu gibi olağan, hatta bazen koruyucu bir duygu değil midir? Yetişkin olarak da birçoğumuzun çeşitli korkuları yok mudur? Peki, “korkma” dendiğinde o anda ortadan kaybolan bir korkunuz oldu mu hiç? Çocuklar için de benzeri geçerlidir. Diğer pek çok duygu gibi, çocuğun öncelikli ihtiyacı duygusunun, yok sayılmadan, küçümsenmeden kabul edildiğini görmektir. Amacımız; onu korkunun dışına çekmek değil onunla baş etmesini sağlamak olmalıdır. Çocuk için korkunun sözcüklere dökülmesi onu çok daha baş edilebilir hale getirir.

ACABA SENİ KORKUTAN NE OLABİLİR?

Tam da bu sebeple “Korkacak ne var bunda”, “Benim kızım korkmaz böyle şeylerden”, “Bundan korkulur mu hiç?” vb. cümleler iyi gelmez çocuklara. Ebeveyn cesaret verme niyetiyle bu cümleleri kursa da; çocuk engelleyemediği duygusunun altında daha zor durumda hisseder kendini. Bunun yerine; “Biliyor musun, senin yaşında çocuklar bazen korku duyabilirler”, “Acaba seni korkutan ne olabilir?”, “Nasıl bir şeye benziyor?” gibi destekleyici bir yaklaşım duygunun kabulü ve ifade edilmesini sağlarken, “Merak etme kimsenin sana zarar vermesine izin vermem”, “Baban bizi her zaman korur” gibi ifadeler çocuklara güvenli bir alan sunarken bir taraftan da gelecekte onu rahatlatacak içsesin oluşmasına katkı sağlamış olur. Bir anda yok olmayabilir korkuları, zamana ihtiyacı olabilir. Önemli olan ebeveyninin her zorlandığı durumunda onun duygusunu anlayarak yanında olduğu, desteklendiğini hissetmesidir.