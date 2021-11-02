Türkiye Korku dolu anlar! Alevler arasında kalan çocukları komşular kurtardı

Korku dolu anlar! Alevler arasında kalan çocukları komşular kurtardı

Türkiye

Korku dolu anlar! Alevler arasında kalan çocukları komşular kurtardı

Tokat'ta annelerinin dışarı çıkması ile evde yalnız kalan 4 çocuk çakmakla oynarken yangın çıkardı. Komşuların kısa sürede yangını fark edip itfaiyeye haber vermesi üzerine evdeki 4 çocuk kurtarıldı.

02 Kasım 2021, Salı 14:12 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 11.30 sıralarında Örtmenönü Mahallesi'nde Behiye (36) ve Murat Ekiz (42) çiftinin yaşadığı iki katlı ahşap evde yaşandı. Behiye Ekiz, çocukları Mahmut (12), Şifanur (10), Yusuf (6) ve Kadir'i (4) evde bırakarak aşevine yemek almaya gitti.

Evde yalnız kalan çocuklar çakmakla oynarken kanepeyi tutuşturdu. Evden çıkan dumanları fark eden komşuları içeri girerek 4 çocuğu dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.



Çocuklar ise sağlık kontrolleri yapılmak üzere ambulansla Tokat Devlet Hastanesine götürüldü.

Fatih YILMAZ/DHA

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