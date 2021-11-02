Korku dolu anlar! Alevler arasında kalan çocukları komşular kurtardı

Yangın, saat 11.30 sıralarında Örtmenönü Mahallesi'nde Behiye (36) ve Murat Ekiz (42) çiftinin yaşadığı iki katlı ahşap evde yaşandı. Behiye Ekiz, çocukları Mahmut (12), Şifanur (10), Yusuf (6) ve Kadir'i (4) evde bırakarak aşevine yemek almaya gitti.

Evde yalnız kalan çocuklar çakmakla oynarken kanepeyi tutuşturdu. Evden çıkan dumanları fark eden komşuları içeri girerek 4 çocuğu dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.









Çocuklar ise sağlık kontrolleri yapılmak üzere ambulansla Tokat Devlet Hastanesine götürüldü.

Fatih YILMAZ/DHA