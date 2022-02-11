Türkiye Korku dolu anlar! Alevlerden kurtulmak için 3'üncü kattan atladı

Korku dolu anlar! Alevlerden kurtulmak için 3'üncü kattan atladı

Türkiye

Korku dolu anlar! Alevlerden kurtulmak için 3'üncü kattan atladı

Kastamonu’da 3 katlı bir binada sobadaki kıvılcımların sıçraması neticesinde yangın çıktı. Alevlerden kurtulmak için 3'üncü kattan atlayan geç kız yaralandı.

11 Şubat 2022, Cuma 01:11 Son Güncelleme:
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Olay, Kastamonu Honsalar Mahallesi Yakamercanı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan apartmanın 3’ncü katındaki evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını fark eden devriye halindeki bekçinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Alevlerden kurtulmak için 3'üncü kattan atladı

Yangın sırasında evde bulunan Afganistan uyruklu Farnoş Yakubi isimli genç kız, alevlerden kurtulmak için camı kırarak yardım isterken, kardeşi Suhrap Yakubi pencereden atladı. 3'üncü kattan atlayan Suhrap Yakubi, yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan geç kız, hastaneye kaldırıldı. Alevler arasında mahsur kalan ve yardım isteyen Farnoş Yakubi’nin yardımına ise o sırada spor salonunda antrenman yapan gençler yetişti.

Pencereden sarkan genç kızı tırmanarak kurtardı

Jalaleddün Sorkhabi adlı Afgan uyruklu genç, parmaklıklara tırmanarak pencereden sarkan Farnoş Yakubi’yi arkadaşlarının da yardımıyla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Pencereden sarkan kızı tırmanarak kurtardığını söyleyen Jalaleddün Sorkhabi, “Camdan sarkan birisini gördük. Korkudan pencerenin camını kırmış yardım istiyordu. Ben dışarıdan doğru cama tırmandım. Camdan sarkan kıza yardımcı oldum, elimle tutup inmesini sağladım. Camdan inerken düştü ama Allah’tan bir şey olmadı. Sonra ambulans geldi ve tedavi olmak üzere hastaneye gitti” dedi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

KASTAMONU (İHA)

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