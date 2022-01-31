Türkiye Korku dolu anlar! Bir anda bomba gibi patladı!

Korku dolu anlar! Bir anda bomba gibi patladı!

Türkiye

Korku dolu anlar! Bir anda bomba gibi patladı!

İstanbul'da bir sokakta elektrik kablolarının alt yapı çalışması sonrası yer altında olan kablolar bomba gibi patladı. Meydana gelen patlamada yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

31 Ocak 2022, Pazartesi 10:00 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir süredir sokakta devam elektrik kablolarının alt yapı çalışması sonrası gece saatlerinde bilinmeyen nedenle kablolarda yanmaya başladı. 



Bir süre sonra ise yanan kablolarda peş peşe şiddetli patlamalar meydana geldi.

Yaşanan patlamalar sokakta ve çevrede yaşayan vatandaşlarda ise paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgeyi tedbir amaçlı bariyerler ile çevirerek sokağı giriş ve çıkışlara tamamen kapattı. Patlamaların yaşandığı o anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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