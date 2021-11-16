Korku dolu anlar! Yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
Zeytinburnu'nda 5 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangında evin içinde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı.
16 Kasım 2021, Salı 18:00 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Telsiz Mahallesi Sülün Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 3 katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Aralarında çocukların da bulunduğu aile, dairede mahsur kaldı.
Dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla evde mahsur kalanlar kurtarıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yangında dumandan etkilenen 2 kişiye müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Ersan SAN - Ömer ÇETİNASLAN/İSTANBUL,(DHA)
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