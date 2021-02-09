Korku dolu anları görmemesi için oğlunun gözlerini kapattı

Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi, 4. Akın Sokak’ta, 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki elektronik eşya tamiri yapılan iş yerinde saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine, adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.





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Alevler kısa sürede büyürken, dumanlar apartmanın içine yayıldı. Apartmanda dumandan etkilenen 1’i çocuk 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. İş yerinde maddi zarar oluştu.

​Alemdar Mahallesi Muhtarı Abdullah Akay, “Allah'tan korkutucu bir durum oluşmadı. Şu an binada bulunan arkadaşları, itfaiye sayesinde kurtardık. En üst katta 3 kişi, orta katta da baba ve oğlu vardı” diye konuştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.







