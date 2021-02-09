Türkiye Korku dolu anları görmemesi için oğlunun gözlerini kapattı

Korku dolu anları görmemesi için oğlunun gözlerini kapattı

Türkiye

Korku dolu anları görmemesi için oğlunun gözlerini kapattı

Bursa'da yangın nedeniyle mahsur kaldıkları binada korkmaması için oğlunun gözlerini kapatan babanın çaresizliği yürek yaktı.

09 Şubat 2021, Salı 15:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi, 4. Akın Sokak’ta, 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki elektronik eşya tamiri yapılan iş yerinde saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine, adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Alevler kısa sürede büyürken, dumanlar apartmanın içine yayıldı. Apartmanda dumandan etkilenen 1’i çocuk 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. İş yerinde maddi zarar oluştu.

​Alemdar Mahallesi Muhtarı Abdullah Akay, “Allah'tan korkutucu bir durum oluşmadı. Şu an binada bulunan arkadaşları, itfaiye sayesinde kurtardık. En üst katta 3 kişi, orta katta da baba ve oğlu vardı” diye konuştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İlgili Haberler
Diyarbakır'da 10 bin kişiye iş sağlayacak Karacadağ OSB projesi onayladıÜniversite öğrencileriyle ilgili sözleri nedeniyle Ebubekir Sofuoğlu hakkında dava açıldıDiyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çağrı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Uzay Türkiye için yeni beka alanı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Okullar bu sene tam açılmayacak
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muharrem İnce kime karşı? İktidara mı muhalefete mi?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Fark burada
Rauf Tamer
Banu Şen
Nüfusu artan ilçeler aman dikkat!
Banu Şen
Şirin Sever
‘27 gündür hiç dayak yemedim…’
Şirin Sever
Erkut Can
Sağlık Bakanı ile aşık atamadım
Erkut Can
Murat Gülderen
Romantik teknoloji
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çağrı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim