Dünya Korkulan oldu! Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Korkulan oldu! Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Dünya

Korkulan oldu! Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

İtalya’nın Sicilya bölgesinde ​3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı bir kez daha lav ve kül püskürttü.

27 Nisan 2021, Salı 18:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İtalya’nın güneyindeki Sicilya bölgesinin Katanya kenti yakınlarındaki Etna Yanardağı’nda yine patlama meydana geldi.

İtalyan medyası, patlamanın güneydoğu kraterinde meydana geldiğini aktardı. Yanardağ,16 Şubat'tan bu yana 21'inci kez lav ve kül püskürttü. Öte yandan dünyadaki en aktif yanardağlardan biri olarak kabul edilen Etna Yanardağı, Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağdır.

Şu anki yüksekliği 3 bin 326 metre olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişmektedir.

İtalya (DHA)

İlgili Haberler
İtalya'da korkutan depremİtalya'da polis helikopter faciası kamerada


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Hrant ve Etyen Meclis’te konuşmuştu
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Biden’ın tercihi ve bundan sonrası
Murat Çelik
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Irkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos Türk bayrağını yırtmıştı! İşte cezası