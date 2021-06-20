Dünya Korkulan oldu! Kara mantar hastalığı bir ülkeye daha sıçradı

Korkulan oldu! Kara mantar hastalığı bir ülkeye daha sıçradı

Dünya

Korkulan oldu! Kara mantar hastalığı bir ülkeye daha sıçradı

Arjantin'de bir kişide kara mantar (mukormikoz) hastalığı tespit edildiği bildirildi. Kara mantar hastalığı ilk kez Hindistan'da ortaya çıkmış ve giderek yayılmıştı.

20 Haziran 2021, Pazar 21:14 Son Güncelleme:
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Ülke basınındaki habere göre, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir kişide kara mantar hastalığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Formosa eyaletinde kara mantar görülen 47 yaşındaki kadında yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

En fazla burun, göz ve beyni enfekte eden bu hastalık, insandan insana bulaşmıyor ancak zayıf bağışıklık sistemi olanlara saldırarak ciddi enfeksiyonlara sebep oluyor.

Uzmanlar, Kovid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkati çekiyor.

AA

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