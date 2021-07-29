Dünya Korkulan oldu! Ülkede dördüncü dalga başladı

Korkulan oldu! Ülkede dördüncü dalga başladı

Dünya

Korkulan oldu! Ülkede dördüncü dalga başladı

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dördüncü dalganın başladığı bildirildi.

29 Temmuz 2021, Perşembe 19:24 Son Güncelleme:
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Alman medyasının Robert Koch Enstitüsü (RKI) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Enstitüsü Müdürü Lothar Wieler’in bu hafta bir video konferans toplantısında Kovid-19’a ilişkin en son bulguları üst düzey yetkililerle paylaştığı ve onlara ülkedeki salgında "dördüncü dalganın başladığını" aktardığı kaydedildi. Wieler’in toplantıda epidemiyolojik eğilimleri tahmin etmek için önemli bir gösterge olan 7 günlük insidans oranının, son derece bulaşıcı Delta varyantı nedeniyle son haftalarda artmaya devam ettiğine işaret ettiği ve bu nedenle koronavirüs karşıtı önlemlerin sürdürülmesinin öneminin altını çizdiği ifade edildi.

Almanya’da son 24 saat içinde 3 bin 142 Kovid-19 vakası kaydedilirken virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da halihazırda 347 Kovid-19 hastası yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor.

AA

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