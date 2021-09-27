Korkulan oldu! Yanardağdan çıkan lavlar denize yaklaştı

Atlas Okyanusu üzerinde bulunan La Palma Adası'nda denize sadece 600 metre uzaklıkta bulunan lavlar, gün boyunca faaliyeti duran yanardağdaki patlamaların akşam saatlerinde yeniden başlamasıyla ilerleme hızını artırdı.

Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü uzmanları, Cumbre Vieja'nın "çok kaprisli bir yanardağ olduğunu ve patlamaların nasıl devam edeceğinin önceden kestirilemediğini", bugün sabah saatlerinde yaşanan durgunluğun yanardağın aktifliğinin kısa zamanda sona ereceği anlamına gelmeyeceğini vurguladı.

Lavların kısa sürede denize ulaşması ihtimalinin her geçen saat arttığını kaydeden uzmanlar, lavların denize dökülmesi halinde şiddetli patlamaların olacağı ve kimyasal reaksiyonlardan çıkan gazların ada sakinleri için sorun yaratabileceği uyarısında bulundu.

Mevcut durumda, gaz zehirlenmesi riskine karşı, yaklaşık 300 kişinin yaşadığı 4 mahallenin koruma altına alındığı, halktan evlerinin pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmalarının istendiği bildirildi.

Diğer yandan yanardağdan çıkan lavlar 8 gün içinde 237 hektarlık alanı yakıp kül ederken, 513'ü ev, geri kalanı hayvancılık ve tarım için kullanılan depo ve ahır olmak üzere 600'den fazla yapı yandı.

La Palma Adası'na uçuşlar 29 Eylül'e kadar durduruldu.

Askerin de destek verdiği adadaki yardım ve kontrol çalışmaları için 1000'den fazla kişi görev yapıyor. Yetkililer, ada sakinleri için güvenlik sorunu olmadığını ancak her türlü değişime karşı ihtiyatlı olmak gerektiğini açıkladı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti yarınki Bakanlar Kurulu toplantısında La Palma'yı "felaket bölgesi" ilan edecek.

AA



