Korkuluklara sıkışan yavruların imdadına itfaiye yetişti

Boğaziçi Beldesi Şekerpınar Mahallesi’nden geçen D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun üzerinde bulunan köprüden sürekli kuş sesleri duyan vatandaşlar, korkuluklar içerisindeki kuşları farketti. Uzun uğraşılar sonrası kuşları çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Köprüye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye kaza kırım ekipleri, köprü korkuluğu içerisinde sıkışmış şekilde bulunan kuşları demirleri keserek çıkarmayı başardı. Herhangi bir yarası bulunmayan kuşlar daha sonra doğal hayata bırakıldı. Kuşların sesini iki gündür sürekli duyduğunu ve seslerin yardım çığlığı gibi olduğunu belirten Nesibe Küçük, "Sürekli bir ses geliyordu ve içim elvermedi. Durumu eşime söyledim İtfaiye haber verdik. Sağ olsunlar gelip çıkarttılar. Bu akşam onların kurtulduğunu bilerek rahat uyku uyuyacağım. Seslerini duyduğumda rahat olamıyordum." diye konuştu.

AA