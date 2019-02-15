Korkunç! 16 yaşındaki Berfin babasını boğazından bıçakladı

Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Atapark Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde gerçekleşti. Dilek C. ile birlikte yaşayan İlhami Ö., evde bulundukları sırada kızı Berfin Ö. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İddiaya göre, tartışmanın ardından Berfin Ö., eline geçirdiği bıçakla babasını boğazından yaraladı.

İlhami Ö.'nün birlikte yaşadığı Dilek C. gürültüler üzerine odaya girdiğinde İlhami Ö.'yü kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Dilek C.'nin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İlhami Ö.’nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri ise Berfin Ö.’yü suç aleti ile birlikte gözaltına aldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İlhami Ö.’nün ölüm haberini alarak olay yerine gelen çok sayıda yakınının sinir krizi ve baygınlık geçirdiği görüldü.

Berfin Ö'nün bir süredir psikolojik tedavi gördüğü, İlhami Ö.'nün de semt pazarlarında ekmek arası köfte satarak geçimini sağladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.