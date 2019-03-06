Korkunç: 72 yaşındaki kadına tecavüz etti!

KKTC’de İngiliz uyruklu 72 yaşındaki bir kadına tecavüz eden şahıs, kadının banka kartlarını ve parasını çalıp kaçtı

06 Mart 2019, Çarşamba 10:14
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Korkunç: 72 yaşındaki kadına tecavüz etti!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde 28 yaşındaki Ergün K., İngiliz uyruklu 72 yaşındaki B.B.’nin evine girdi. İddiaya göre yaşlı kadının ellerini ve ayaklarını bağlayan Ergün K. kadına tecavüz ettikten sonra banka kartlarını ve parasını alarak kaçtı.

3 GÜN EMNİYETTE KALACAK

Polis, Ergün K.’yı yapılan operasyon ile kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Tecavüz zanlısı, Girne Kaza Mahkemesi'ne sevk edilirken, soruşturmanın tamamlanması için emniyette 3 gün tutuklu kalmasına karar verildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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