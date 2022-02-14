Türkiye Korkunç anlar kamerada! Aile, paramotordan son anda kurtuldu

Korkunç anlar kamerada! Aile, paramotordan son anda kurtuldu

Türkiye

Korkunç anlar kamerada! Aile, paramotordan son anda kurtuldu

Antalya'da paramotor ile uçmaya çalışan kişi kısa süre sonra yere çakıldı. O anda sahilde çocukları ile birlikte oturan aile ise son anda paramotorun altında kalmaktan kurtuldu.

14 Şubat 2022, Pazartesi 15:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde bulunan Sorgun Mahallesi sahilinde meydana gelen olayda, yaz sezonunda sık sık paramotoru ile sahilde gösteri yapan Nevzat Bodur isimli paramotor hocası sahile gelerek paramotor ile havalanmak istedi.


Paramotor kalkıştan kısa süre sonra dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden yere çakılırken, sahilde çocuklarıyla birlikte oturmakta olan aile paramotorun altında kalmaktan şans eseri son anda kurtuldu.

Nevzat Bodur'un da şans eseri yaralanmadığı kaza anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye yansıdı. 

Görüntülerde paramotor ile havalanan kişinin kısa süre sonra yere düşme anları ve ailenin ise kaçtığı görüldü. Pes etmeyen Bodur, kısa bir süre sonra yeniden havalanıp gözden kayboldu.

Yazarlarımızdan
Banu Şen
İçinden aşk geçen şehirler
Banu Şen
Hakan Çelik
Beşi bir yerde
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Güzel ama sonrası?
Rauf Tamer
Şirin Sever
Türkiye'nin en büyük buz pateni pisti açıldı
Şirin Sever
Erkut Can
Bu gurur hepimizin
Erkut Can
Murat Gülderen
Bu girişimler ufkunuzu açacak
Murat Gülderen
Murat Çelik
O yuvarlak masada ne konuşulacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Masanın hangi tarafındayız?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Iğdır operasyon! Gölette 145 uçaksavar mühimmatı bulundu