Türkiye Korkunç anlar! Paraşütü elektrik tellerine takıldı...

Korkunç anlar! Paraşütü elektrik tellerine takıldı...

Türkiye

Korkunç anlar! Paraşütü elektrik tellerine takıldı...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yamaç paraşütü yapan Serkan Kılıç, iniş yaptığı sırada elektrik tellerine takıldı. Yaralı bir şekilde havada asılı kalan Kılıç'a müdaheleyi yine yamaç paraşüt pilotları yaptı.

05 Kasım 2021, Cuma 15:00 Son Güncelleme:
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Ekstrem spor tutkusu felaketi oluyordu! Yamaç paraşütü yapmak için Ganos Dağı'nda 270 metreden atlayış yapan Serkan Kılıç'ın paraşütü arızalandı.

Kılıç’ın paraşütü, Şarköy'ün Uçmakdere Mahallesi'nde elektrik tellerine takıldı.

Bu sırada bölgeden geçen bir motosikleti, havada asılı kalan Kılıç'ı görüp bölgedeki yamaç paraşütü pilotlarına bildirdi.

Pilotlar Ali Sıralı ve Hasan Özer'in müdahalesiyle tellerden kurtarılan Kılıç, hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri de gerekli önlemleri alarak tellere takılan paraşütü çıkarttı.

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