Korkunç cinayet! Birlikte yaşadığı kadını ve oğlunu öldürdü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Okan Karakaş (28), birlikte yaşadığı Gizem Tabak (24) ile 2 yaşındaki oğlu Kaan K.'yı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Ardından tüfeği göğsüne dayayıp ateşleyerek intihara kalkışan Okan Karakaş, hastanede tedavi altına alındı.

Gizem Tabak'a eski eşinin, "Bu adam seni öldürecek" diyerek uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı. Çifte cinayet, Seyrekli Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftlikte bekçilik yapan Okan Karakaş ile 3 yıla yakın süredir birlikte yaşadığı Gizem Tabak arasında alkol alma ve kötü davranma yüzünden tartışma çıktı.

ÖNCE DÖVDÜ

Tartışma sırasında bir anda genç kızı dövmeye başlayan ve cinnet getiren Okan Karakaş, evdeki av tüfeğini alıp, Gizem Tabak ve oğlu Kaan K.'yı başından vurdu. Ardından Karakaş, tüfeği kendi göğsüne dayayıp tetiği çekti. Silah sesleri üzerine Okan Karakaş'ın yaşadığı çiftliğe giden yakınları, eve girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı.

'SENİ ÖLDÜRECEK'

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gizem Tabak ve oğlu Kaan K.'nın öldüğü belirlendi. Tedaviye alınan Karakaş'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam savaşı verdiği belirtildi. Oğluyla birlikte sevgilisinin kurşunlarına hedef olan Gizem Tabak'ın, başka biriyle evliyken iki çocuğunu terk edip, katili olan Okan Karakaş'a kaçtığı öğrenildi. Karakaş'tan bir çocuk dünyaya getiren Tabak'ın Kaan adını verdiği çocuğunun da, 1 ay önce boşandığı kocasının soy ismini aldığı ortaya çıktı. Çiftin önümüzdeki ay nikah yapma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Kendisini ve iki kızını terk edip Karakaş'a kaçan Gizem Tabak'ın ölüm haberini alan eski koca A.M.K.'nın de eski eşine, "Bu adam seni öldürecek, bile bile ölümüne gidiyorsun" diye uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Gizem Tabak ve oğlu Kaan K.'nın cenazeleri dün yakınları tarafından teslim alınıp toprağa verildi.

Yeni Asır