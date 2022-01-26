Türkiye Korkunç cinayet! Evinde boğazı kesilmiş halde bulundu

Korkunç cinayet! Evinde boğazı kesilmiş halde bulundu

Türkiye

Korkunç cinayet! Evinde boğazı kesilmiş halde bulundu

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde 58 yasındaki kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu.

26 Ocak 2022, Çarşamba 00:29 Son Güncelleme:
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Olay, Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki Hacer Evlice isimli yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulundu. Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde yaşlı kadının faili meçhul kişi ya da kişilerce boğazının kesildiği ve evinin dağıtıldığı bildirildi.


Olay yeri inceleme ekiplerinin tahkikatı sonucu Hacer Evlice'nin cenazesinin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

AFYONKARAHİSAR (İHA)

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