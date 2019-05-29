Korkunç cinayet kan davasına dönmüştü! Flaş gelişme...

Güzelbahçe ilçesinde, geçen günlerde geçimini pidecilik yaparak sağlayan 3 çocuk babası Hayrettin İkilik’in (34) tartıştığı eşi Sevda İkilik’i iddiaya göre darbetti. Bunun üzerine, Sevda İkilik’in (27) Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde oturan güvenlik korucusu ve Meşebağları köyü muhtarı ağabeyi Hasan Bıkmış’a durumu anlattı. Hasan Bıkmış da kardeşleri Muhammet (18) ve Mehmet Bıkmış’ı (22) kardeşlerini İzmir’e yolladı. Çiftin Güzelbahçe 655 Sokak’taki evine gelen Muhammet ve Mehmet Bıkmış, enişteleri Hayrettin İkilik’i sopayla döverek hastanelik etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Hayrettin İkilik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hayrettin İkilik’in eşi Sevda İkilik ile kardeşleri Muhammet ve Mehmet Bıkmış’ı gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği’nde ifadeleri alınan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Sevda İkilik, ile kardeşleri Muhammet ve Mehmet Bıkmış tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİYARBAKIR’DA KAN AKTI

Öte yandan, Hayrettin İkilik’in ölümü iki aile arasında kan davasına dönüştü. İkilik’in ölüm haberini alan Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde oturan yakınları, Meşebağı köyünde oturan köy muhtarı ve güvenlik korucusu Hasan Bıkmış’ın kullandığı minibüse silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda Hasan Bıkmış ile babası Piresin Bıkmış (57) yaşamını yitirirken, eşi Emine ve oğlu Ahmet Bıkmış (7) yaralandı. Olayla ilgili Kerim İ. gözaltına alınırken, 3 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)