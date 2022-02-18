Türkiye Korkunç detay! Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Korkunç detay! Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Türkiye

Korkunç detay! Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Samsun'da evinde ölü bulunan emekli öğretmenin yapılan ilk incelemesinde 'alkol zehirlenmesi' şüphesi öne çıktı.

18 Şubat 2022, Cuma 13:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Saitbey Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 100. Yıl Bulvarı üzerindeki apartmanın 1. katında yaşayan 60 yaşındaki İbrahim Koca, evinde hareketsiz halde bulundu.


Eve gelen sağlık ekipleri emekli öğretmen olduğu öğrenilen Koca’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. 

Gelen cenaze aracıyla Koca’nın naaşı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evde alkol yapımında kullanılan malzemelerin bulunması dolayısıyla İbrahim Koca’nın alkol zehirlenmesinden ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin ölüm sebebinin ise otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
84 milyonun ortak markası
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Tanıyalım
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
İki dikkat çekici söyleşi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Buse Şenses 'Gazi' değil mi?
Murat Çelik
Şirin Sever
2. Yeditepe Bienali tarihi mahzende
Şirin Sever
Banu Şen
İçinden aşk geçen şehirler
Banu Şen
Erkut Can
Bu gurur hepimizin
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Koca'dan kritik 'Molnupiravir' açıklaması! '65 yaş üstü kişiler dikkat!'